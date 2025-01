Super Running descube el Canicross

El Super Running de esta semana en Levante Televisión va a descubrir el Canicross, una modalidad deportiva más implantada y que además va a tener en breve una cita en Valencia, con la 1º CanCarpesa que tendrá lugar el próximo 1 de febrero. Canicross es un deporte donde un perro y una persona corren juntos en equipo. Esta modalidad deportiva mixta consiste en correr con un perro atado a la cintura. Para ello, el humano lleva un cinturón enganchado a una línea de tiro hasta el arnés del cánido. Lo más habitual es practicarlo sobre tierra. Sin embargo, en algunas ocasiones, también puede practicarse sobre nieve. Casi cualquier perro sano puede realizar esta práctica tras haber cumplido un año de vida. Es usual, eso sí, contar con ejemplares de tamaño medio-grande o de entre 20 y 35 kilos. Entre los canes mejor dotados para el canicross, figuran razas grandes y los nórdicas. Eso sí, se debe prestar atención a estos últimos, ya que pueden sufrir mucho en ambientes cálidos. Por otra parte, los perros con hocicos chatos no están dotados para esta disciplina, ya que suelen tener problemas respiratorios. Las carreras de canicross se desarrollan en tándem. La sinergia humano-perro es determinante. Los recorridos suelen ser de entre 5 y 10 kilómetros, ya que hay que recordar que, en esta modalidad, el respeto al animal es prioritario. Por ello, está totalmente prohibido que el guía corra por delante de él. Además, antes de cada prueba se lleva a cabo una exhaustiva revisión veterinaria para confirmar que el can está apto para correr. Dentro de la práctica del canicross también es crucial ser comprensivo. Esta práctica debe plantearse como un juego. La técnica más habitual de entrenamiento en los primeros días es contar con la colaboración de un cómplice. Después de atarse al perro, la persona empezará a correr en línea recta e, instintivamente, el animal saldrá tras ella. Aprovecha para jalearlo y repite la operación mientras sea necesario. No tardará en asociar esa liturgia a la experiencia de carrera, sin tener de contar con dicho cómplice humana para comenzar.

Club Atletisme L´Om de Picassent

Por otro lado, también pasarán dos representantes del Club Atletisme L´Om de Picassent, como son David Gómez y Zeus Alemany. Gómez es un corredor de medio fondo con grandes marcas en pruebas como la 15K Nocturna FibraValencia o el Medio Maratón Valencia. Recientemente viene de competir en el carismático Medio Maratón de Santa Pola. Zeus Alemany es su preparador. Ambos hablarán de la importancia de combinar la rutina de entrenamientos de velocidad y distancia con ejercicios de fuerza, así como una buena nutrición y suplementación.

Carreras populares

El programa se completará con la apuntes de actualidad como la Carrera Popular de Galápagos que abrió el pasado fin de semana la 20ª edición del Circuito de Carreras Populares de Valencia; la apertura de inscripciones de la 15K Nocturna FibraValencia y la acción solidaria de la Carrera de la Mujer en favor de las afectadas por la Dana.

Super Running, que llega con el patrocinio de Olympikus, se emitirá este miércoles a partir de las 21.30 horas.

