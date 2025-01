La Feria Internacional de Turismo (FITUR) será de nuevo el gran escaparate promocional de Sagunto como escenario cultural, que engloba el patrimonio industrial, la peregrinación y la gastronomía. Todo ello unido a la diversa oferta turística con la que la ciudad cuenta relacionada con sus monumentos, sus playas y sus espacios naturales.

La delegación de Turismo se desplazará del 22 al 24 de enero hasta Madrid para reforzar y consolidar su oferta cultural en los días reservados a los profesionales, en la 45 edición de la feria de turismo más importante de España. En ese gran escaparate que es FITUR, Sagunto será protagonista en diversas presentaciones de la ciudad, que aúnan los recursos que se ponen en valor y potenciándolos a través de diversas campañas.

El jueves 23, a las 11.00 horas, tendrá lugar la presentación de la “Puesta en valor del camino de Santiago de Sagunto”, a cargo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sagunto, caso de gobernanza colaborativa para la promoción de un recurso natural y patrimonial de gran valor.

El mismo jueves, y en la Plaza Central del stand, tendrá lugar a las 16.40 horas la presentación “Reconversión de patrimonio industrial en espacios culturales”. El núcleo de Puerto de Sagunto es un ejemplo de ciudad-factoría que ha ido recuperando su patrimonio industrial para dar a conocer su pasado y para dar vida a aquellos espacios hoy reconvertidos.

Por otra parte, también estarán presentes las fiestas más relevantes como son las Fallas y la Semana Santa, con la asistencia de sus representantes para la promoción de las mismas.

Y no podía faltar la gastronomía, el día 24 a las 12 horas, el restaurante Le Fou ofrecerá un showcooking con un plato muy especial en el área gastro de València Turisme y que sin duda pondrá de relieve esa gastronomía tan destacada y variada de Sagunto.

Para el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, “un año más estaremos al pie del cañón en FITUR, apoyando al sector turístico local y dando visibilidad a nuestras posibilidades como destino de turismo cultural, gastronómico, de naturaleza y deportivo”. “Lamentablemente, en esta edición no hemos contado con el apoyo por parte de la Generalitat Valenciana que nos hubiese gustado tener. Por primera vez, no tenemos stand propio. Sabemos que la nueva Consellera se ha encontrado con esta situación, por lo que le tendemos la mano, desde ya, para que el año que viene haya una propuesta consensuada que sí nos incluya. Sin embargo, la situación este año es la que es y precisamente por ello desde el Ayuntamiento de Sagunto vamos a poner todos los recursos posibles para que nuestra marca no pase desapercibida en FITUR”, ha añadido el alcalde.

Por su parte, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha declarado que “este año vamos con mayor ilusión si cabe a promocionar la oferta turística diversificada y diferenciadora de nuestra ciudad, con nuevas propuestas que parten de iniciativas de colectivos del municipio, desde su gran labor de dinamización y también con la difusión de nuestros recursos y su puesta en valor. La gastronomía dará valor añadido a la experiencia por vivir en Sagunto”.