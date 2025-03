Les xiquetes i els xiquets d'Aldaia són els grans protagonistes de la Festa Fallera en este diumenge 9 de març. I es que esta localitat valenciana de la comarca de l'Horta Sud celebra la sisena edició del tradicional Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta.

La Falla Villarrobledo d´Aldaia ha sigut la gran triomfadora de la sisena edició del Concurs del Cant de l’Estoreta Velleta de 2025, en guanyar dos dels tres primers premis, amb el lema Antics Oficis Valencians: Primer Premi al Millor Conjunt; i Primer Premi al Xiquet Més Típic, encarnat en un dels soldats que estigué ajudant, i llevant fang a València, després de la gran riuada de 1957.

La Falla Mestre Serrano d´Aldaia ha sigut l’altra triomfadora al Concurs del Cant de l’Estoreta Velleta d’Aldaia, en aconseguir el Primer Premi en la Modalitat de Cant. La Comissió Aldaiera s´ha presentat, enguany, amb la Dansà de les Cintes, una de les manifestacions més antigues de la cultura popular valenciana.

La sisena edició del Concurs del Cant de l’Estoreta Velleta d’Aldaia 2025 ha omplit, de gom a gom, el Carrer Santa Bárbara per tal de vore els joves talents de les cinc Comissions Falleres que han participat en esta edició. Junt a les dos Falles guanyadores, la Falla Villarrobledo i la Falla Mestre Serrano, també ha participat la Falla La Saleta, amb un Cant a l’Amor i homenatge a l’artista valenciana, Conxa Piquer; la Falla Sant Antoni, que ha destacat la figura de Ramón Barberà, un dels fundadors de la comissió; i la Falla Plaça Europa, que ha ret homenatge al 225 Aniversari de l’Advocació del Crist de les Necessitats, Patró d’Aldaia. Un concurs, el del Cant de l’Estoreta Velleta, organitzat per la Junta Local Fallera d’Aldaia, que ha estat presidit per les autoritats locals i per les Falleres Majors de 2025.

L’Himne Regional ha tancat un Concurs de Cant de l’Estoreta Velleta d´Aldaia, que ha fet gaudir a menuts i majors, en una vesprada-nit molt fallera, que anuncia l’aplegada dels dies grans de la festa a esta localitat valenciana de la comarca de l’Horta Sud.