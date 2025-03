La localitat valenciana de Picassent dona el tret d’eixida a les Falles de 2025 i ho fa amb una tradicional i multitudinaria Crida, que ha omplit, de gom a gom, la Plaça de l’Ajuntament d’esta població de la comarca de l’Horta Sud. Ni la pluja ni el vent han pogut frenar l’inici de la festa.

Així com veuen... totes a una veu, les Falleres Majors de les 8 comissions de Picassent han donat la benvinguda a les Falles de 2025 este dissabte 8 de març, en un acte on no han faltat les autoritats locals.

Tot i la pluja, les falleres i els fallers de les 8 comissions de Picassent s'han concentrat a la Plaça de l'Ajuntament per tal de donar suport a les seues màximes ambaixadores, en un dia marcat en roig al calendari faller. I es què ningú ha volgut perdres l´inici d'una festa, que, a Picassent, esperaven amb moltes ganes.

Enguany, les Falles de Picassent són unes Falles molt especials, perquè apleguen marcades per la DANA del passat 29 d’octubre, que també afecatà a una part d’esta localitat de la comarca de l´Horta Sud.

La imposició d´Insignies a falleres i fallers; i a les dos Falles més antigues de Picassent, La Falla El Mercat i la Falla L'Om, ha precedit a una de les novetats de la Crida de 2025: la projecció, en una pantalla gegant, d'un video-homenatge al col.lectiu faller de Picassent.

L´Himne Regional de la Comunitat Valenciana i un espectacular castell de focs artificials han posat el punt i final a una Crida que dona inici a unes festes que, fins el dia de Sant Josep, ompliràn de música, llum i color els carrers de Picassent.