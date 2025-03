Diumenge passat, Aldaia va viure un dels actes més esperats de les festes josefinas, el lliurament de premis.

Una vesprada carregada d'emoció, nervis, alegria i germanor fallera, que es va deixar sentir en la Plaça de la Constitució, com el seu alcalde, Guillermo Luján, van viure estes falles d'una manera molt especial.

Uns premis fallers que van reconéixer la sàtira, l'enginy i la gràcia, però també el gran esforç realitzat per totes les comissions per a tirar avant esta gran festa, després d'eixe fatídic 29 d'octubre de 2024. Una data que ha quedat marcada en el cor de tots els aldayers. És per això que estos premis són més que mai, tan especials per a tots ells.

I si tots els premis són molt desitjats, sens dubte, els més esperats són els de millor falla gran i millor falla infantil, que van recaure en la Falla Sabt Antoni i la Falla La Saletta respectivament.

Molta emoció en una vesprada en la qual tots van guanyar el mateix premi, el de la germanor i el poder gaudir junts d'unes falles 2025 per al record. Perquè esta vegada més que mai: tots a una veu.