Si hi ha un acte especialment emotiu per a tots els fallers, eixa és l'ofrena a la Mare de Deu. Un acte que a Alaquàs va tindre lloc dilluns passat, i en la qual totes les comissions falleres van participar en este emotiu acte que va estar presidit per les seues Falleres Majors, Natalia Martínez Carrasco y Carla Soria Álvarez,

i acompanyades de l'Alcalde d'Alaquàs, Toni Saura i de la Regidora de Falles, Sandra Conde. Les falleres i fallers van homenatjar la Mare de Déu de l'Olivar d'Alaquàs amb un recorregut que es va iniciar com és tradicional, en el col·legi públic Amparo Alabau i que va finalitzar en el tapís situat en la façana de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar. Un acte ple d'emoció i llàgrimes en els ulls de tots els assistents, i sobretot de les seues màximes representants, Natalia i Carla. No sols és un acte religiós, sinó també una manifestació cultural i social que reflecteix la identitat valenciana i la seua profunda devoció. Tot un poble volcat amb l'esdeveniment més estimat i emotiu, esperat per tots.