Quart de Poblet, va celebrar en estes Falles 2025, un doblet. I és que van passar per l'ofrena de València així com van celebrar la seua particular ofrena dimecres passat, Dia de San José, retent homenatge d'esta manera, a la patrona del municipi.

Un dels actes fallers més emotius, en el qual les set comissions van portar el seu ram i les seues peticions, a la Mare de Déu de la Llum. Una devoció que es reflectia en els ulls de tots els fallers, així com de la corporació municipal i tots els seus habitants, que no van voler perdre's estre acte tan especial. Ramos carregats de peticions i d'emoció en un dia de sentiments oposats, ja que d'una banda visiten a la seua patrona, però per un altre posen punt i final a un exercici faller en el qual la solidaritat ha sigut la gran protagonista. I després d'eixa emotiva ofrena, els quarteros van poder gaudir d'una mascletá que posava la guinda a un dia en la qual la mirada ja estava posada en les Falles del 2026.