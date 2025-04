Després de la devastadora DANA que va assotar Aldaia el passat 29 d'octubre de 2024, els autònoms i xicotets comerciants del municipi estan demostrat el seu esperit de lluita, les seues ganes d'alçar els seus negocis i la seua capacitat de reinvenció.

I un exemple d'això es troba en el restaurant "La Llesqueria", situat en ple cor del poble, en la plaça de la Constitució, que ha reobert les seues portes amb una original incorporació en la seua carta: la creació d'una pizza de nom "Dana".

Un homenatge a la situació viscuda amb esta proposada culinària molt especial, posant-li sabor i simpatia a eixe desastre amb ingredients carregats de simbolisme.

En el full de ruta del Pla de Recuperació d'Aldaia, una de les màximes que s'ha marcat el seu alcalde, Guillermo Luján, ha sigut secundar, des del minut un, la reobertura dels comerços de proximitat.

I és que, el xicotet comerç és fonamental per a l'economia local i social. És per això que cada persiana que s'obri és un raig de llum i esperança per a tots.