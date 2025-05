La escritora Vanessa Monfort galardonada con el Premio Primavera de Novela 2025, ha presentado su novela “La Toffana” en El Corte Inglés de Colón en Valencia.

El Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, es uno de los más prestigiosos en lengua española y está convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra época.

Vanessa Montfort (1975) es novelista y dramaturga, y reside en Madrid. Su obra, presente en veinte países, está compuesta por una quincena de textos teatrales y ocho novelas, que la consolidan como una voz imprescindible en el panorama literario internacional. Algunos títulos inolvidables son El ingrediente secreto (2006); Mitología de Nueva York (Premio Ateneo de Sevilla, 2010); La leyenda de la isla sin voz (Mejor Novela Histórica, 2014); Mujeres que compran flores (2016), con 30 ediciones en España y que llegará a la gran pantalla próximamente, o La mujer sin nombre (2020), donde rescata del olvido a la escritora María Lejárraga, texto incluido en numerosas cátedras de literatura española como la Sorbona. Entre su teatro destacan: La cortesía de los ciegos (Royal Court Theatre, Londres, 2010); Firmado Lejárraga (CDN. Finalista Premio MAX Mejor Autoría, 2020); Saúl: One five seven years, (BBC, Best Fiction British Podcast Award, 2022) o El síndrome del copiloto (Premio José Estruch Mejor Autoría, 2023).

Giulia Toffana, para unos la primera asesina en serie de la historia, para otros una mujer que hizo justicia. Científica, justiciera, madrina de un crimen organizado femenino que se rebeló contra el Estado de Roma y considerada la primera asesina en serie de la historia, La Toffana resucita por primera vez en esta imponente novela histórica de suspense judicial gracias a la pluma de Vanessa Montfort con el despliegue narrativo que la caracteriza: unos personajes memorables y una trama apasionante que reflexiona sobre el papel de la mujer, de la familia y los peligros de la venganza y la violencia institucional, cuya raíz brota en una época de especial persecución a las mujeres que no nos parece tan lejana.

La autora ha estado acompañada de Begoña Vidal, librera de El Corte Inglés, embajadora del Grupo Editorial Sargantana, y colaboradora de autores de calidad en en presentaciones, y en el prestigioso Club de fomento de la Lectura de El Corte Inglés.

Al finalizar el acto Vanessa Monfort ha podido compartir coloquio con el público asistente y firmar ejemplares a sus lectores.