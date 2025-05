Aquest dimecres s'ha inaugurat al Puig la segona trobada del projecte europeu RECUP (Reinventing Culture in Urban Places), una iniciativa emmarcada en el programa URBACT de la Unió Europea, liderada pel districte de Újbuda (Budapest), i en el qual participa la Mancomunitat l'Horta Nord. Durant dos dies, representants d'Hongria, Irlanda, Itàlia, Polònia, Països Baixos i Espanya compartiran experiències, idees i eines per a convertir la cultura en una via de connexió entre persones i territoris.

La trobada se celebra en el Valhotel del Puig i ha arrancat amb la benvinguda institucional per part de l'alcalde del municipi, Vicent Porta, i del president de la Mancomunitat l'Horta Nord, Fran López, qui ha assenyalat que “aquest tipus de trobades ens situen en aqueixa esfera europea en la qual volem estar”. “Els deu municipis que formen la mancomunitat tenen cadascun la seua pròpia agenda cultural, però aquest projecte ens permet començar a treballar de manera conjunta per a construir una estratègia compartida que pose en valor la nostra identitat comuna”, explica López

La inauguració també ha comptat amb la intervenció d'Elisa Filippi, lead expert del projecte, qui ha explicat que “l'objectiu de RECUP és treballar des de la cultura per a fer front a reptes com la soledat, la desconnexió entre generacions o la falta d'espais comuns”. L'experta europea ha subratllat que l'Horta Nord “té un enorme potencial, i aquest projecte pot ajudar a reforçar els vincles entre els municipis i entre les persones que els habiten”.

Al llarg de la jornada de hui, els participants han compartit l'estat d'avanç del projecte en cada territori, han abordat fórmules de governança participativa i han reflexionat sobre com enfortir la implicació ciutadana. A més, al llarg de la vesprada s'ha organitzat una visita a diferents iniciatives culturals locals, com la “Setmana de les Lletres” al Puig, el club de lectura i la biblioteca de Rafelbunyol, i la Societat Musical La Primitiva.

Demà dijous l'agenda continuarà amb un panell sobre enfocaments culturals vinculats a la sostenibilitat i la regeneració urbana, amb la participació de Mar Gaitán, investigadora postdoctoral a la Universitat de València i ICCROM (Itàlia), experta en conservació i gestió del patrimoni cultural; i de Miguel Berbis, compositor, docent i director artístic de festivals com RafelFestival i Re_Cre@.

La jornada de demà també inclourà un exercici col·lectiu per a dissenyar accions pilot, una sessió sobre comunicació i estratègia conjunta, i el debat sobre els pròxims passos del projecte, que culminarà amb la creació d'una plataforma digital cultural per a facilitar l'accés a tota l'oferta cultural dels deu municipis mancomunats, tant per als més de 85.000 habitants de la comarca com per a visitants de fora del territori.

El projecte RECUP presa com a referència iniciatives com el centre tecnològic Adaptér, la plataforma de gestió cultural INSERT IT o els programes INSERT, desenvolupats en Újbuda, i representa una oportunitat per a repensar el paper de la cultura en la construcció de territoris més cohesionats, participatius i sostenibles.