Ampliar coneixements, perfeccionar-los o posar-te en marxa a aprendre un idioma. Hui parlem d’una institució de referència en la formació d'idiomes en el nostre territori: L'Escola Oficial d'Idiomes de Sagunt. Es tracta d'un un centre públic d'idiomes de referència en les comarques del Camp de Morvedre i l’Horta Nord. S'impartixen 6 idiomes: alemany, anglés, espanyol llengua estrangera, francés, italià i valencià. Tots els cursos seguixen les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Les titulacions són oficials i vàlides en tots els processos administratius del territori nacional. El professorat és altament qualificat i sempre a la busca contínua de la innovació educativa. Està amb nosaltres per a explicar-ho tot molt be Alexandre Ordaz Vicesecretari de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sagunt .

