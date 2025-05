El 11 de junio no te pierdas el webinar: "La percepción de la comunicación no verbal en multitudes"

Si quieres saber más sobre la comunicación no verbal en multitudes, no puedes perderte este interesantísimo webinar organizado por Asenove: "La percepción de la comunicación no verbal en multitudes".

En espacios concurridos, cada gesto cuenta, pero no siempre se interpreta correctamente. La comunicación no verbal en multitudes puede ser clave para identificar conductas inusuales, pero también un terreno lleno de desafíos: ¿cómo evitar sesgos? ¿Qué señales realmente importan? En este webinar, exploraremos cómo entrenar la percepción en escenarios de alta complejidad, comprender los límites de las microexpresiones y reconocer los riesgos éticos de la perfilación. Abordaremos un enfoque integral que combine distintas perspectivas para una observación más precisa y consciente.

Ponente: Julio Pereiro

Julio Pereiro es profesor y licenciado en Comunicación Social, es docente universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Dirige Perceptio Consultora, una firma dedicada al desarrollo de habilidades blandas y al análisis de la comunicación no verbal, donde lidera proyectos de capacitación y asesoramiento. Además, es docente en la Escuela de Policía Juan Vucetich y en el Centro de Altos Estudios en Especializaciones Policiales (CAEEP), en su sede de Olavarría. Su labor como investigador independiente se centra en el estudio de la percepción de señales no verbales, con especial interés en la identificación de comportamientos anómalos en contextos de riesgo. Ha impartido formaciones en diversos ámbitos, tanto públicos como privados, ofreciendo herramientas prácticas para una mejor comprensión del impacto de la comunicación no verbal.

EL WEBINAR

Será en directo el próximo jueves 11 de junio de 2025 a las 20 horas (hora peninsular española).

Retransmisión en directo vía Zoom. Mas información e inscripciones en este enlace : https://www.asenove.es/webinar-percepcion-comunicacion-no-verbal-multitudes/

IMPORTE: 10 € (incluye certificado de asistencia)

PRECIO REDUCIDO PARA SOCIOS: 5€ (incluye certificado de asistencia)