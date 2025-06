La localitat valenciana d'Aldaia celebra este últim cap de setmana de maig, primer cap de setmama de juny, la primera edició de GASTRONÒMICA, tres dies de TAPES, tres díes de COMERÇ i tres dies de molta MÚSICA, ací, al Cinturó Verd d'esta població de la Comarca de l'Horta Sud.

Milers de persones, veïns i visitans, han omplit, este cap de setmana, el Cinturó Verd d'Aldaia, per tal de participar en la primera edició de Gastronòmica, un festival organitzat per l'Ajuntament d'Aldaia i per ACODA, tot un impuls per al comerç local que comença a resorgir, després de la DANA del passat 29 d'Octubre.

La primera edició de Gastronòmica, que fou inaugurada el passat divendres, fruit de l'evolució de l'anterior Fira de la Tapa i del Comerç d'Aldaia, fusiona la millor Gastronomía, Música en directe i Comerç local, en un espai únic. Tres díes (divendres, dissabte i diumenge) que han comptat amb 11 stands de bars i restaurants, 6 establiments de beguda i 8 expositors d'ACODA,

A la primera edició de Gastronòmica, on tampoc han faltat les activitats per als més menuts, com els unflables, hi ha hagut, a més, Concursos de Tapes espectaculars i, sobretot, molt bon ambient.

Sense dubte, tot un èxit de Gastronòmica, en la seua primera edició, que s'erigix com un element fonamental de resorgiment i reconstrucció d'un comerç local, que es reinventa i comença a refer-se, després de la DANA.