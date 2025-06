Los periodistas Xavier Sardà y Manuel Campo Vidal han protagonizado un diálogo sobre la comunicación en la madurez , un coloquio organizado en el centro financiero all in one que la entidad financiera CaixaBank tiene situado en Valencia.

El coloquio titulado “Volver a hablar con seguridad . Redescubrir la voz de la madurez” ha reunido a más de 100 personas en un ciclo de charlas llamadas Generación + que la entidad ha puesto en marcha para acercar los temas que más preocupan al colectivo sénior de la mano de grandes figuras del ámbito cultural, social y científico. El evento ha sido inaugurado por la directora territorial de Caixabank en la comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, quién ha destacado que con esta iniciativa la entidad financiera reafirma su compromiso de ser un aliado en este importante momento de la vida , ofreciendo soluciones financieras que les permita disfrutar esta etapa con tranquilidad y seguridad. Y es que CaixaBank cree profundamente en el valor de las personas, de sus historias y de su capacidad para seguir aportando, inspirando y generando cambio, en cualquier etapa de la vida.