Las quejas de los presidentes por los permisos de San Juan se cuelan esta semana en “Tot és Festa”

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha vuelto a colocar el nombre de los Estados Unidos de América en todos los titulares de prensa probablemente con mayor fuerza que nunca. Y, aunque a priori pueda parecer que no, también en el mundo fallero. Con esta premisa, Javier Valiente regresa al programa más fallero de la televisión para hablarnos en su sección, “Tot és fusta”, de aquellas fallas “yankees” que se llevó el fuego. El fantástico repaso de Valiente en “Tot és festa” servirá para recordar fallas históricas como la Estatua de la libertad que el maestro Luna plantó en la plaza, hoy, del Ayuntamiento en 1973 hasta las apuestas de David Moreno y Miguel Arraiz por el Burning Man.

Por otro lado, el calendario festivo valenciano nos lleva hasta el Corpus, la «festa grossa» de la ciudad de València, en el mismo fin de semana que Alicante eclosionará con sus Fogueres de 2025. Ambas festividades tendrán su cita con la audiencia en Levante Televisión que recuperará las divertidas imágenes del último bautizo corpusiano y se acercará al ambiente festivo que se vive en la ciudad del Postiguet. Esta edición de les Fogueres se comentará también en el tiempo de la tertulia. “Consell de savis” contará con José Vicente Marco, Fernando Manjón, Julio Torras y el propio Javier Valiente acompañarán en la mesa a Jaume Bronchud, presentador y director del programa, para radiografiar el proyecto de Santaeulalia y Llácer para la plaza del Ayuntamiento del año próximo y también alguno de los bocetos desestimados por el jurado.

Los colaboradores analizarán asimismo el calendario laboral del año próximo que deja sin días de vacaciones a la semana fallera y se acercarán a la polémica de la semana, que no es otra que las quejas de los presidentes en la pasada asamblea por los permisos de San Juan. La confirmación para poder celebrar las verbenas llegó tarde para algunas comisiones que no pudieron celebrar sus actividades tal y como las habían programado y no fueron pocos los presidentes que trasladaron su malestar al presidente de JCF, Santi Ballester, esta semana. Manjón, Torras, Marco y Valiente darán su opinión sobre cuando la burocracia complica la lógica normalidad de las actividades que programan los casales.

Estas y otras sorpresas nos prometen este sábado a las 21:30 horas en Levante Televisión, junto con las reemisiones de las 23 horas y del domingo a las 14 horas y a las 22:30 horas. El programa también puede seguirse en el canal de Youtube de LevanteTV, desde su estreno, y en las redes sociales de la cadena.