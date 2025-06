Com cada any, la Plaça de la Llotgeta de Catarroja, s'ompli de diversitat musical amb jazz, fusió, música tradicional i noves veus femenines de referència.

Organitzat per la regidoria de Cultura, Sifasol manté com a casa any, la seua essència en el que ja s'ha convertit en una cita imprescindible, amb una programació que aposta per la qualitat i el compromís amb la cultura local.

Una tercera nit d'este tradicional Sifasol 2025, que anit va comptar amb la presència d'una d'eixes veus femenines que no sols reivindica el paper de la dona en la societat, sinó que també posa el focus en la tradició i en les arrels valencianes. Noelia Llorens-Titana, que rescata fandangos, jotes, seguidilles o malaguenyes des d'una mirada actual, feminista i compromesa.

Una tretzena edició de Sifasol que ningú es va voler perdre, ja que continua ompliment d'alegria i ganes de gaudir, les nits de Catarroja.

Un SIFASOL 2025, que reafirma la seua identitat com a espai de trobada cultural, experimentació artística i connexió amb la música feta des de l'autenticitat.