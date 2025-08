La Nit dels Farolets va tornar a il·luminar Aldaia el passat dijous, en una festa plena de creativitat, emoció i tradició. Els xiquets, grans protagonistes de la jornada, van desfilar pels carrers del poble amb els seus originals farolets, acompanyats per la Colla de Dolçainers i Tabaleters. La plaça de la Constitució va acollir més d’un miler de persones en una nit que, com cada any, va reunir generacions al voltant d’una tradició que continua viva gràcies a la il·lusió dels més menuts. El jurat, sorprès per la varietat d’estils i temàtiques, va destacar l’enginy i l’esforç dels participants.