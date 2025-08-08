Paiporta ha donat el tret d’eixida a les Festes Patronals de Sant Roc amb el tradicional pregó i, per primera vegada, amb un concert inaugural a càrrec de la Banda Primitiva. L’alcalde Vicent Císcar ha destacat el valor simbòlic d’aquestes festes després de la DANA d’octubre, posant en valor la solidaritat i força del poble. L’acte també ha servit per reconéixer el paper clau de la música i de les bandes locals com a motor de la cultura i la comunitat.
