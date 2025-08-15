Burjassot ha viscut la tradicional Baixà i Rodà infantil en honor a Sant Roc, un dels actes més emotius de les Festes Patronals. La celebració ha començat amb el repic de campanes i 21 salves, seguides de la benedicció i repartiment de canyes. Xiquetes i xiquets, junt amb clavaris, col·lectius festius, autoritats i l’Agrupació Musical Los Silos, han acompanyat la imatge del patró des de l’Ermita fins a la plaça de l’Ajuntament, en un recorregut ple de música, pólvora i devoció. L’acte ha conclòs amb la Rodà infantil i l’arribada de Sant Roc a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel, on romandrà fins al dia gran, el 16 d’agost.