La Setmana de Festes Patronals de Mislata va escriure ahir un dels seus capítols més emotius amb la tradicional Passejà de la Mare de Déu dels Àngels, l’acte més esperat per veïns i veïnes. A les 20:30 h, la patrona eixia de la seua parròquia portada per la seua Clavaria, acompanyada per música, emoció i els més de 10.000 coets llançats pels tiradors de la Federació de Pirotècnia Tradicional. Els moments més intensos van arribar amb els correfocs que van il·luminar el pas de la Mare de Déu pels carrers de la ciutat, fins a la seua entrada triomfal a la Plaça de la Constitució, coronada amb un espectacular castell de focs artificials. Devoció, tradició i identitat que tornen a fer de Mislata un punt de trobada únic en les seues Festes Patronals, que continuaran fins a l’1 de setembre, abans de donar pas a les Festes Populars 2025.