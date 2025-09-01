Alaquàs ya respira fiesta en cada rincón de la ciudad con el inicio de sus Fiestas Patronales 2025. Centenares de vecinos se congregaron la noche del viernes a las puertas del Ayuntamiento para escuchar a sus representantes invitarles a disfrutar de los días grandes del municipio.

La jornada inaugural comenzó en el despacho de Alcaldía con la tradicional firma en el libro oficial por parte de los colectivos que trabajan durante todo el año y que ven reflejado su esfuerzo en estas dos semanas de celebraciones.

Tras un año marcado por la recuperación física y emocional, el municipio encara estas fiestas con ilusión renovada, llevando de nuevo la alegría a todas las calles de Alaquàs.