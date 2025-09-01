El Castell d’Alaquàs ha acollit la presentació oficial de les Festes Majors 2025, amb la presència de l’alcalde Toni Saura, la regidora de Festes Sandra Conde i representants de les clavaries i col·lectius festers. Els actes començaran hui divendres 29 d’agost a les 23 h amb el Correfocs i el Pregó des del balcó de l’Ajuntament a càrrec dels Festers i Festeres 2025.
La programació incorpora més seguretat i serveis, novetats en activitats infantils i espectacles musicals destacats com l’orquestra Panorama i el concert “RE-TROBADA FLAMENCA SIMFÒNICA”. No faltaran la Cavalcada de Festes, el Mercat Medieval, exposicions, esports i els tradicionals actes pirotècnics. Els principals esdeveniments comptaran amb Punts Violeta per garantir espais festius lliures de violència.