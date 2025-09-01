Quart de Poblet ya se prepara para encender la llama de la Passejà de Sant Onofre, su fiesta más emblemática, que se celebrará el próximo 6 de septiembre. Para hablar de esta tradición, reconocida como Fiesta de Bien de Interés Autonómico, visitó el plató de Levante TV Víctor Pérez, representante de los Clavarios de Sant Onofre.

Durante su intervención, Pérez destacó la importancia de mantener viva esta cita que combina fuego, música y devoción, y que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes. Un evento con gran arraigo que vuelve a llenar de identidad y emoción las calles de Quart de Poblet.