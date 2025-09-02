Mislata ha viscut este dilluns, 1 de setembre, el dia gran de les seues Festes Patronals en honor a la Mare de Déu dels Àngels. La jornada ha comptat amb la presència de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Justícia, Núria Martínez; i la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual.
L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat per la corporació municipal i el president de la Clavaria de la Mare de Déu dels Àngels, Lluís Latorre, va exercir d’amfitrió en una jornada marcada per la tradicional mascletà. Bernabé i Martínez van ser les encarregades d’encendre-la junt amb l’alcalde, el regidor de Tradicions, Francisco Herrero, i el president de la Clavaria.
I es què més de 150 quilos de pólvora han fet tremolar la Plaça Major i el cel de Mislata en una espectacular mascletà, a càrre de Pirotecnia del Mediterràneo, que ha deixat bocabadades veïnes, veïns i visitans.
Les Festes Patronals de Mislata tanquen els seus actes, però donen pas a unes Festes Populars, que comencen este mateix dimarts, 2 de setembre, amb la inauguració del Recite Firal, unes Festes Populars que estaràn en marxa fins el pròxim dissabte dia 6.