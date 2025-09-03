El tradicional encendido de luces de las Fiestas Patronales de Mislata llegaba, como cada año, precedido por un espectáculo circense a cargo del equipo de Dynamic, y por la vuelta institucional de la corporación por todas las casetas del recinto ferial para dar la bienvenida a los colectivos que hacen posible la parte gastronómica.

Más de 400 efectivos diarios, tanto dentro del recinto ferial como en sus alrededores, velarán por la seguridad de todos los asistentes.

Artistas de la talla de Beret, Depol o los gallegos Panorama se darán cita en los próximos días. La amplia oferta de diferentes puntos gastronómicos dentro del recinto es la combinación perfecta para el éxito.