Color, esport i festa per a tots els públics. Així va ser com l'Ajuntament de Quart de Poblet va impulsar un any més, una de les proves esportives més populars de la localitat.
I és que ahir diumenge va tindre lloc la celebració de la carrera popular Holi Run, una activitat oberta a la participació de veïns i veïnes de totes les edats, que s'ha convertit en un dels actes més multitudinaris de les Festes Majors, Patronals, Populars i de Moros i Cristians.
L'esdeveniment, organitzat per Quart per l’Esport en col·laboració amb l'Ajuntament de Quart de Poblet, és un dels actes principals i més multitudinaris de les festes patronals que se celebren del 5 al 14 de setembre. Una carrera diferent i divertida, en la qual el més important no és participar, sinó tacar-se.
Un diumenge festiu en el qual es busca la promoció de l'esport, la convivència i la participació de tota la ciutadania en un ambient festiu i familiar.