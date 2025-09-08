A les 10 de la nit, d’este divendres 5 de setembre, i al ritme de batucada, ha començat, a la Plaça Príncipe de Asturias, el tradicional Correfoc de les Festes Populars de Mislata. La música, la pólvora, el foc, la llum, el color i la diversió han pres els carres d’esta població de la comarca de l’Horta, fins aplegar a la Plaça de la Llibertat i el Recinte Firal. La Colla de Correfocs “Dimonis de Mislata” ha tornat a ser la protagonista absoluta, amb un gran espectacle pirotècnic que ha fet història.
Un Correfoc que ha omplit de festa la ciutat de Mislata; que, any rere any, guanya en magnitut i en espectacularitat; i que, en esta ocasió, ha tret al carrer milers de veïnes, veïns i visitants, que han quedat molt contents, gratament sorpresos i completament bocabadats.
En acabar el Correfoc, i ja entrada la nit, cap a les 11 i mitja, més de 10.000 persones han omplit el Recinte Firal de Mislata, de gom a gom, per tal de vore, en directe, al cantant BERET. Amb el seu pop urbà, i un estil únic, l’artista sevillà, que ha parat a Mislata amb el seu TOUR 2025 abans de viatjar a Mèxic, ha repasat els seus millors temes i ha fet vibrar un públic molt fidel, amb un repertori ple d’energia i emoció en l’últim gran concert de les Festes Populars de Mislata de 2025.
Amb este concert gratuit de Beret, com a un dels plats forts d'enguany, entre altres actes, Mislata ha tancat, este dissabte, les Festes Populars de 2025, amb una participació històrica i amb la mirada posada, ja, en els festejos de 2026.