Dia Gran, ací, a la població valenciana de Puçol... Hui es celebra el Dia del Bou i hui es celebra, també, un dels actes més esperats de les Festes Patronals en Honor a la Mare de Déu al Peu de la Creu: es celebra la tradicional visita dels festers a la seu de DESTILERÍAS PLA.
Cap a les 12 i mitja de la vesprada d'este diumenge, 7 de setembre, els festers i les festeres de la Mare de Déu al Peu de la Creu de Puçol han començat a aplegar, a una abarrotada DESTILERÍAS PLA, a cavall, en cercavila i al sò del tabal i la dolçaina, en un dels actes més esperats i més emotius de les Festes Locals.
Amb la visita a DESTILERÍAS PLA, i en mig d’un gran ambient, els festers i les festeres de la Mare de Déu al Peu de la Creu de Puçol han complit amb una tradició centenària que unix història, arrels, cultura i fe, en un acte que, any rere any, enfortix la identitat i l’esperit fester del municipi valencià.
Durant la visita a DESTILERÍAS PLA, el Grup “Els de l’Horta” ha dedicat unes emotives albaes als festers i les festeres de la Mare de Déu al Peu de la Creu i, també, al propietari de la Destilería, que ha rebut una placa d’agarïment.
Les autoritats locals de Puçol tampoc han volgut perdres un acte tant tradicional i marcat en roig al calendari festiu d’esta localitat de la comarca de l’Horta Nord.
I en una visita tant senyalada a DESTILERÍAS PLA no han pogut faltar els licors típics fabricats a Puçol.
Uns licors que han pogut degustar les veïnes, veïns i visitants, que han omplit, de gom a gom, el pati interior de l’edifici.
Amb la tradicional visita dels festers i les festeres a DESTILERÍAS PLA, la localitat valenciana de Puçol recupera l’essència d’un poble que manté viu el llegat dels seus avantpassats, en unes Festes Patronals que, enguany, celebren el centenari de la seua patrona, la Mare de Déu al Peu de la Creu.