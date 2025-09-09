La Fundación La Caixa, ha presentado la temporada expositiva de CaixaForum Valencia para 2025-2026.

Una temporada que acogerá exposiciones dedicadas a los dinosaurios de la Patagonia. Una majestuosa réplica del dinosaurio más grande conocido que habitó la Tierra, que repasa la evolución y la diversidad de los dinosaurios de esta región. Pasando por la muestra Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos. Una exposición que propone un recorrido altamente interactivo que nos da a conocer las matemáticas que rigen los patrones musicales, mientras descubrimos elementos como la sonoridad de la naturaleza o la música de la materia. Y llegaremos en la primavera de la mando de Los mundos de Alícia. Soñar el país de las maravillas, un viaje onírico a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas de Alícia en el país de las maravillas a través del tiempo y en diferentes disciplinas.

Un programa de actividades pensado para todos los públicos, donde poder participar en espacios de encuentro e intercambio, que favorecen el pensamiento crítico, el aprendizaje, la interacción y la cohesión social.

Un programa multidisciplinar e innovador, fruto de la experiencia, el rigor y el trabajo. Un modelo único que refleja la apuesta decidida de la Fundación ”la Caixa” por la divulgación del conocimiento, la cultura y la ciencia, como motores de transformación social.