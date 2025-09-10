Levante Televisión entrevista a la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner

Levante Televisión aborda hoy los retos de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores una vez arrancado este curso político. Para este análisis, el programa Veu Experta va a entrevistar a Mayte Montaner, reelegida como secretaria general de la Federación de Serveis Públics de UGT-PV el pasado mes de junio.

Montaner expondrá la necesidad de unos servicios públicos robustos para sostener el Estado de Bienestar y que sirvan de garantía para la igualdad y la justicia social no sólo en el día a día, sino también cuando se producen situaciones de emergencias, como la Dana o la pandemia.

Durante el programa se abordarán cuestiones de actualidad como una vuelta al cole marcada por el recorte de personal docente y los retrasos en la puesta a punto de los centros escolares afectados por las inundaciones del 29 de octubre. Los problemas en sanidad que afectan a la ciudadanía y el personal sanitario y los conflictos sin resolver en el Consorcio Provincial de Bomberos serán otras de las cuestiones analizadas.

En el ámbito escolar, en materia de plantillas, según el sindicato, llevan a contar con 7.700 plazas menos de docentes. Además también aseguran que en materia salarial, el profesorado valenciano está entre los cinco peores pagados de todo el Estado. Asimismo, los sindicatos también han venido mostrando su descontento con la gestión en materia lingüística por parte de la Conselleria de Educación, teniendo en cuenta que este curso también será el de la aplicación de la consulta de la lengua base.

En cuanto a los bomberos, la falta de personal que acumula el cuerpo desde hace años es una de las principales quejas de la plantilla, lo cual había motivado el inicio de los paros al no llegar a un acuerdo con el Consorcio sobre las inversiones de los próximos años. La situación afectó a los servicios ordinarios, como explicaron en su momento las mismas fuentes sindicales, quienes señalaron que algunas actuaciones se estaban viendo retrasadas por la falta de efectivos e incluso, en algún caso, habían teniendo que intervenir dispositivos de Alicante. La negativa de los sindicatos residía en que el texto propuesto por la Diputación no cumplía con el preacuerdo de marzo, de 9 millones de euros. La corporación esgrime un informe del interventor según el cual aquel texto obligaría a la Diputación a vulnerar la regla de gasto para las entidades locales.

En el campo sanitario, se hablará de la gestión por parte del Consell en cuanto a los servicios sociales en Sanidad. Las esperas, horas extra o falta del personal son algunas de las denuncias expuestas. Además, Montaner hará un análisis desde el sindicato sobre la gestión de emergencia de la Dana por parte de la Generalitat.