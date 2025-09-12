En Levante Televisión hemos hablado de la Fiestas de Sedaví 2025 y que arrancarán el 12 de septiembre, para extenderse hasta el 21 de septiembre. Para hablar de todos los detalles han visitado el plató, Elionor Martínez, Regidora d'Europa, Informàtica, Noves Tecnologies, Mercat i Comerç de Sedaví; Beatriz Cuesta, Regidora de Cultura i Festes de Sedaví; Úrsula Campo, Tinent d'alcalde de Sedaví. Conciertos, bandas, procesión, gastronomía, homenajes a las personar mayores o actividades infantiles son algunos de los actos previstos en unas fiestas que este año tienen un carácter emotivo tras los efectos de la Dana.