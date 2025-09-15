Alaquàs és enguany cristiana. El castell d'Alaquàs ha sigut recuperat hui dissabte 13 de setembre per les tropes cristianes en la tradicional Conquesta del Castell, organitzada per l'Associació Moros i Cristians Perolers d'Alaquàs.
Una nit en la qual els veïns de la localitat, han gaudit de l'espectacle medieval celebrat en la plaça de la Constitució.
I és que, este és un dels actes centrals de la seua festa, en la qual han participat les 15 tropes mores i les 15 tropes cristianes amb les quals compta el municipi.
Una desfilada que es va iniciar a les 18.30 hores a la porta del Castell d'Alaquàs per les tropes mores. Comparses que van omplir de color i música els carrers de la localitat, mostrant la riquesa dels seus vestits i la bellesa dels seus adorns.
Després d'ells, va arribar el torn del bàndol cristià. Un espectacle ple de luxosos vestits i una espectacular ostentació acompanyada de música i diferents representacions. Després de passar pels diferents carrers de la localitat, van arribar a l'Ajuntament d'Alaquàs.Posant així el punt i final a esta espectacular desfilada.
Unes Festes de Moros i Cristians d'Alaquàs, que són una oportunitat per a submergir-se en la història, la música i la tradició. Una desfilada en el qual els dos bàndols marxen amb orgull, recordant la història i la convivència de cultures.