El director de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares destaca el trabajo de la empresa en las labores de reconstrucción y prevención en los municipios afectados por la dana.

Miguel Ángel Benito estuvo presente en el Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV en donde Aqualia fue protagonista. Benito destacó el trabajo realizado por la compañía especializada en la gestión del ciclo integral del agua durante los días más complejos tras la riada. `En Aqualia, trajimos medios de toda España para poder ayudar en todos los municipios afectados por la dana. Trabajamos luego en las obras de reconstrucción y ahora nuestro objetivo es centrarnos en la prevención´, reconoció.

Benito, pese al gran crecimiento e implantación de Aqualia no olvida el gran objetivo de la empresa, `somos operadores locales y trabajamos por y para los municipios y los ciudadanos´, afirmó.