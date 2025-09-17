La Mitja Marató del Kaki y David Gómez visitan Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero. En la edición de esta semana, el espacio se va a desplazar hasta la localidad de l´Alcúdia para conocer la Mitja Marató del Kaki que este año va a celebrar su décima edición. La prueba está organizada por el Club Atletisme l´Alcúdia con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad valenciana. La prueba tendrá lugar el domingo 5 de Octubre de 2025 a las 9 horas, por un circuito semiurbano con una distancia de 21.097 metros, con salida y llegada en la Avenida Virgen del Oreto, (en las instalaciones de la Cooperativa Verge de l’Oreto). Una de las características más destacadas de la carrera es que el circuito está totalmente homologado por la Real Federación Española de Atletismo. La carrera además está circunscrita al Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia. La prueba está incluida dentro del calendario de carreras oficiales de la FACV-RFEA, y por tanto habrá jueces de la Federación de manera que las marcas obtenidas serán consideradas como homologadas.

Representantes de la organización darán todos los detalles de la jornada con atención a todos los detalles que se van a tener en cuenta para los corredores como la bolsa de regalos, los puntos de avituallamiento y los diferentes servicios de los que podrán beneficiarse. Inmersa en pleno calendario preparatorio para grandes citas como el Medio Maratón y el Maratón Valencia, la organización prepara entrenamientos durante los fines de semana con el objetivo de poder llegar a punto a cada una de estas pruebas. Esta Mitja Marató cuenta con un gran arraigo en el mundo runner y de hecho en los últimos años se han superado de largo las 1.000 inscripciones.

Juanma Romero / dG - Levante TV

Por otro lado, también pasará por el programa el corredor del Club Atletisme Picassent David Gómez. El deportista valenciano hablará de cómo está yendo su temporada, los retos que todavía le restan para este 2025 al margen de hablar de Olympikus, la marca de zapatillas que porta y que poco a poco se está haciendo un hueco entre la comunidad de corredores. La marca de origen brasileño celebra además su 50 aniversario y presenta interesantes novedades en cuanto a zapatillas ya sean para rodajes, entrenamientos de calidad o para competición.

En el apartado de actualidad el programa también recordará el retorno del Circuito de Carreras Populares de Valencia y que tuvo lugar el pasado fin de semana con la 47 edición de la Volta a Peu als Barris de Sant Marcel.lí i Sant Isidre. La carrera reunió a más de 4.000 corredores por el asfalto valenciano y coronó a Iker Gómez, con un tiempo de 00:14:52 y María Valero, con 00:17:04 en categoría masculina y femenina. La última cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València será la 14 Volta a Peu de les Falles, prevista para el 6 de octubre, sobre un trazado que recorrerá el distrito de Ciutat Vella con salida y meta en el Ayuntamiento.