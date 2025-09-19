La fallera mayor de Valéncia desvela a Bronchud “lo que viene tras el reinado” en el primer programa de la temporada

Ha llegado el momento de levantar el telón a una nueva temporada del programa decano de la televisión fallera. «Tot és festa» regresa con Jaume Bronchud a LevanteTV para seguir siendo el programa de referencia de las fallas, una apuesta de la cadena que alcanza su edición número veintiuno. Para iniciar una cita tan especial, que llegará en su horario habitual a las casas de los telespectadores, Bronchud ha preparado una doble cita de lo más especial. Primero, Alejandro Moliner, tercero en la saga de una de las casas de indumentaria más célebres de la ciudad, se sentará en el plató del programa para hablarnos de cuáles son las novedades en trajes de valenciana, desvelar las tendencias para el nuevo año fallero y apostar por quiénes son más exigentes a la hora de vestir bien, ellas o ellos. Álvaro Moliner es, desde 1939, una de las marcas más conocidas y reconocidas de la indumentaria valenciana y su paso por el «Tot és festa» servirá para seguir reivindicando la ropa de valenciana en un programa que siempre ha defendido la importancia de cuidar nuestra tradición y apostar por la innovación.

Berta Peiró de cerca

El programa, que se iniciará con una “Elegía al buen fuego”, se acercará también a la próxima edición solidaria que organiza la comisión Bilbao—Maximilià Tous, celebrará el enlace matrimonial de Estefanía López Montesinos y anunciará la cobertura especial del próximo 27 de septiembre, en una elección de falleras mayores de Valéncia de 2026, que por primera vez llega al Roig Arena. La cita podrá seguirse por LevanteTV y sus redes sociales desde las 18 horas del sábado próximo. Pero, esa cita servirá también para despedir a las falleras mayores de Valéncia y sus cortes de honor de 2025. Berta Peiró y Lucía García dirán adiós a un año cargado de grandes recuerdos y fantásticos momentos que marcan un antes y un después en sus propias vidas. Por eso, Berta Peiró acude al primer «Tot és festa» de la temporada para ofrecerle a Bronchud su entrevista más cercana y personal. Durante el encuentro, la fallera mayor de Valéncia desgrana cada uno de los momentos vividos, explica cuál es el recuerdo más importante de su reinado, habla de quienes la acompañaron en el camino y plantea cómo regresar a la “normalidad” de su vida. De esta manera, los telespectadores del programa podrán disfrutar de la despedida de una Berta Peiró más cercana y mucho menos protocolaria de lo que tendrá que ser su adiós en el Roig Arena, el próximo 27.

Berta Peiró durante el programa. / Levante TV

La cita semanal de las fiestas

Desde que comenzara en 2005, «Tot és festa» se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de las fiestas en general y de las fallas, en particular. Con un estilo propio y desenfadado, el programa se ha consolidado a lo largo de dos décadas como el auténtico referente de la información fallera en televisión, además de congregar a miles de espectadores en cada cita con los actos especiales que se desarrollan durante todo el año. Con la voluntad firme de seguir siendo esa referencia, Bronchud ha explicado que “comenzamos una nueva temporada, con importantes novedades e incorporaciones sin perder ni un ápice de lo que nos ha convertido en lo que somos”. “Nuestra intención está clara, seguir siendo ese espacio que cada semana, nuestros amigos buscan para disfrutar, informarse y entretenerse” ha finalizado.

La cita regresa el sábado a las pantallas con su estreno a partir de las 21:30 horas y con su reemisión a las 23:30 horas. El domingo, a las 14 y a las 22:30 horas y los lunes al mediodía, completan las opciones para poder disfrutar del programa junto con el seguimiento en redes sociales o el servicio a la carta del canal de Youtube de Levante TV. No hay duda, de que, con este nuevo telón levantado, la apuesta por ser la televisión de las fallas es más que contundente.