Camiones solidarios para repoblar los bosques tras los incendios

Jacinto Copete, de Takumisan SL, visitó Levante en Directe para presentar la iniciativa Camiones Solidarios, con la que se busca desplazar 100 toneladas de biomasa procedente del arroz valenciano. El objetivo es repoblar los campos y bosques arrasados por los incendios de este verano y hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana.