Bea Carrascosa

El estadio del Levante UD late con solidaridad: la Fundación Aiken llevará salud visual a Senegal con más de 250 operaciones de cataratas

El estadio del Levante UD se convertía anoche en epicentro de la solidaridad, los responsables de la acción, los amigos de la Clínica Aiken, que con el proyecto Fundación Aiken, y tras casi 5 años de preparación, tienen todo preparado para llevar salud visual a aquellos que por circunstancias de la vida no tienen acceso a ella. El proyecto embarca a un equipo de profesionales el próximo mes de Noviembre, que operarán de cataratas a mas de 250 personas en Senegal, siendo esta una de las enfermades visuales mas extendida en el territorio africano