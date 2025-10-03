La elección de las Falleras Mayores de 2026 centra el debate de «Tot és Festa»

La espera ha terminado. "Tot és Festa", el programa de referencia para todos los amantes del mundo fallero, vuelve a las pantallas este fin de semana con una edición muy especial que reunirá algunos de los momentos más destacados de la actualidad festiva en la ciudad de Valéncia.

Uno de los grandes protagonistas será la primera elección de Cortes de Honor celebrada en el Roig Arena, un acontecimiento que marca un hito en la propia historia fallera. El programa que dirige y presenta Jaume Bronchud ofrecerá algunas de las mejores imágenes que dejó la cita, un repaso a las candidatas que fueron elegidas, todo el ambiente de una velada más que especial y la opinión de los colaboradores del programa. Fernando Manjón será el primero en romper el hielo, tras haber criticado el excesivo coste del acto, participará del "Tot és festa" para analizar la Elecció2026 y valorar si su opinión previa ha cambiado algo.

Cristina Estévez, Toni Segovia, Jorge Guarro y Merche Garín se unirán a la tertulia dando su opinión sobre este acto y comentando aquellas noticias que forman parte de la actualidad fallera. Por otro lado, la emoción también estará muy presente en el homenaje que la falla Barrio Beteró dedicó la semana pasada a Julián Carabantes. El veterano colaborador del programa, cuya triste despedida está a punto de cumplir tres meses, recibió el reconocimiento de su comisión y de todo el colectivo fallero. El programa acercará a los espectadores este acto cargado de sentimiento, repasando la vida, las aportaciones y el legado de Carabantes en el universo fallero y de manera muy especial de la comisión de Beteró.

En el tiempo de la información, Bronchud presentará la semana cultural de la falla Tribunal de les Aigües, que en esta ocasión centrará, entre el 19 y el 26 de octubre, su programación en la pólvora; elemento fundamental y símbolo indiscutible de la fiesta. Charlas, exposiciones y actividades servirán para poner en valor la importancia histórica, artística y emocional de la pólvora en las Fallas.

Con esta completa propuesta de contenidos, "Tot és Festa" reafirma su papel como ventana abierta a las tradiciones valencianas, ofreciendo cada semana a los espectadores una visión cercana, detallada y plural de la fiesta. La combinación de reportajes, entrevistas y la cobertura de actos en primera persona convierte al programa en una cita imprescindible para quienes sienten y viven las Fallas con intensidad. Una cita cuya invitación está hecha. No te pierdas este fin de semana el programa que podrá seguirse en su horario habitual: el sábado a las 21:30 y a las 23:30 horas, el domingo a las 14:00 y a las 22:30 horas y al mediodía el lunes. Para revivir juntos la pasión, la cultura y la emoción de nuestra fiesta más internacional en Levante Televisión tienes también la oportunidad de seguir la emisión en sus redes digitales y en su canal de Youtube.