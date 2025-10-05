Tot Pilota, nueva apuesta de la Federació de Pilota Valenciana y Levante Televisión

Levante Televisión inaugura este martes a las 21 horas un nuevo espacio que va a tener a la Pilota Valenciana como protagonista.

Con la presentación de César Molins y el apoyo de la Federació de Pilota Valenciana, todas los martes y jueves, el espacio hará un amplio repaso a la actualidad del más autóctono en Valencia en donde se tratará la pilota profesional, la pilota amateur y escuelas, así como el rendimiento y promoción.

Semanalmente pasarán por el plató de Levante Televisión diferentes protagonistas y especialistas de cada uno de los ámbitos, así como jugadores y entrenadores que darán una visión pormenorizada de la Pilota Valenciana desde dentro.

En cuanto a la estructura del programa, los martes, Tot Pilota, estará enfocado al repaso de la jornada del fin de semana con todos los resultados y clasificaciones, mientras que los jueves se ofrecerá una amplia previa con las partidas más destacadas principalmente del fin de semana.

Levante Televisión ha decidido dar un paso más en la promoción de la pilota, junto a la Federación de Pilota Valenciana, al ser un deporte valenciano y contar con un gran número de deportistas diseminados por toda la Comunitat Valenciana.

Se trata de un deporte con una dilatada historia ya que el origen de la pilota valenciana se sitúa claramente en la antigüedad grecorromana. Así, en varios textos clásicos griegos se hace referencia a la práctica de juegos de pelota a mano con distintas variantes y el denominador común de practicarse en lugares específicos habilitados al efecto, de manera individual o por equipos, y con un número máximo de botes de la pelota. En algunos de ellos encontramos rasgos muy semejantes a las modalidades actuales de pilota valenciana: la existencia de una red central y de rayas por delimitar las partes del terreno de juego, el cambio de campo por parte de los jugadores al conseguir un punto, o un número de puntos en concreto. Las primeras referencias documentales al juego de la pelota en el Reino de Valencia son de principios del siglo XIV.

La Comunitat Valenciana cuenta con más de 3.700 deportistas de pilota federados. / Levante TV

Los cambios sociales y culturales asociados a la aparición de la televisión, la emigración del campo a la ciudad o los cambios en los modelos de trabajo predominantes, provocaron una profunda transformación de la forma de vida de los ciudadanos, que afectó tanto a los horarios laborales como a los hábitos sociales o a la relegación del papel la calle como espacio de relación humana.

Así, la pilota valenciana fue perdiendo su posición de deporte predominante entre los valencianos, y no fue hasta los años setenta cuando se inició un nuevo período de recuperación y reconocimiento, coincidiendo con el esplendor de algunas de sus más grandes figuras.

En la actualidad, la pilota valenciana goza en nuestro territorio de un gran arraigo social y de una vitalidad que crece día a día. No en vano la Comunitat Valenciana cuenta con más de 3.700 deportistas de pilota federados, y están en funcionamiento más de 130 instalaciones en las que se practican las distintas modalidades de este deporte.