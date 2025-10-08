Levante Televisión ofrece este jueves el acto de Distinciones del 9 de octubre

Levante Televisión ofrece este jueves, y como es habitual cada año, el acto de Distinciones del Día de la Comunitat Valenciana. Estas Distinciones se conceden para reconocer la ayuda prestada tras la riada del 29 de octubre de 2024. La Alta Distinción se otorga a las comunidades autónomas que colaboraron, mientras que la Distinción de la Generalitat premia a los colectivos, empresas, asociaciones y profesionales que prestaron asistencia a los afectados.

La Alta Distinción será recogida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en representación de la colaboración de todas las regiones, destacando la labor especial de Aragón en Catarroja. Además, asistirán representantes de otras comunidades autónomas.

Entre los reconocidos estarán los Servicios de emergencias: Policía Nacional, Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana, Fuerzas Armadas, Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios; Salud y voluntariado sanitario: profesionales de salud mental, coordinadores médicos y voluntarios sanitarios; Servicios sociales y ONG: Plataforma del Voluntariado, Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Banco de Alimentos y Protección Civil; Universidades y educación: responsables de las nueve universidades valencianas y profesorado de centros educativos; Cultura, deporte y música: colectivos que aportaron recursos humanos y materiales para paliar el impacto de la catástrofe; Sector empresarial: Fundación de la CEOE (Fátima Báñez), Asociación de Autónomos ATA (Lorenzo Amor), Asociación de Empresarios Valencianos (Vicente Boluda) y empresas de gestión de residuos y construcción, como FVET, AVEMCOP y asociaciones de reciclaje de residuos de la construcción; Organizaciones agrarias: AVA, ASAJA, La Unió y Federación de Cooperativas Agroalimentarias, por su aporte de maquinaria para limpieza; Justicia: institutos de medicina legal, oficinas de atención a víctimas, colegios profesionales y personal al servicio de la administración de justicia; Comunidad religiosa: por su apoyo material, espiritual y social a los afectados; y Ayuda internacional: reconocimiento a la colaboración de otros países.

Cabe destacar que las asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados de la dana del 29 de octubre han rechazado la invitación recibida de parte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para asistir a los actos institucionales del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Así lo indicaron en un comunicado conjunto, la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024.