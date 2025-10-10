Las quinielas de Falleras Mayores 2026 llegan a su fin en «Tot és Festa»
Bronchud da voz a las protagonistas en un programa especial poco antes de vivir «La Telefonada» más esperada del año
Levante TV
El aroma de una de las tradiciones más esperadas y la emoción fallera vuelven a unirse este fin de semana en una nueva edición de «Tot és Festa», el espacio de referencia para los amantes de la cultura y la fiesta fallera. El programa que dirige y presenta Jaume Bronchud ofrecerá un programa especial donde las candidatas tomarán la palabra en primera persona ante la esperada Telefonada, que contará con programa especial en LevanteTV el lunes a las 18 horas.
En primer lugar, «Tot és Festa» se acercará hasta la Feria del Pan, un evento que celebra el valor artesanal de uno de los oficios más antiguos y queridos por los valencianos. Penélope Maestro será la encargada de acercar a los espectadores las declaraciones de los responsables del Gremio de Panaderos y Pasteleros de València, Juanjo Rausell y Laura de Juan, en una entrevista llena de sabor, tradición y curiosidades sobre la panadería valenciana ante su segunda gran feria.
El programa dedicará también un amplio espacio a las entrevistas con las candidatas mayores e infantiles a Falleras Mayores de València 2026, una cita que permitirá conocer de cerca a las jóvenes protagonistas que aspiran a representar a toda la ciudad. Acompañadas por sus primeras imágenes ante las cámaras, los espectadores podrán revivir la ilusión de unas jornadas decisivas en el calendario fallero. Y hacer sus propias quinielas para acertar los dos nombres que, desde el lunes, formarán parte de la historia de las fallas. El gran acontecimiento de la próxima semana, «La Telefonada» se podrá seguir el lunes desde las 18:00 horas en Levante Televisión. Bronchud y su equipo se encargarán de descubrirnos todos los detalles en esta retransmisión en directo, repasando los momentos más esperados y las emociones que acompañan cada año a la llamada más famosa del mundo fallero.
Con esta nueva entrega, «Tot és Festa» reafirma su compromiso con la divulgación y el reconocimiento de las tradiciones valencianas, combinando reportajes, entrevistas y la cobertura de los actos más destacados de la semana. Una cita imprescindible para quienes viven las Fallas y la cultura popular con pasión que podrá seguirse en su horario habitual: el sábado a las 21:30 y 23:30 horas, el domingo a las 14:00 y 22:30 horas, y lunes al mediodía, tanto en Levante Televisión como en sus plataformas digitales y canal de YouTube, donde puede verse el programa a la carta.
