El proceso de elección de falleras, a debate este fin de semana en «Tot és Festa»

El análisis y la emoción fallera vuelven a unirse este fin de semana en una nueva edición de «Tot és Festa», el espacio de referencia para los amantes de la cultura y las tradiciones valencianas, tras dos especiales justo esta semana, en que Levante Televisión emitía en directo “La Telefonada” y la proclamación de Carmen Prades y Marta Mercader como nuevas falleras mayores de la ciudad con notable éxito de audiencia. El programa que dirige y presenta Jaume Bronchud ofrecerá este sábado una entrega especial centrada en el debate sobre su proceso de elección , un tema que cada año despierta interés, reflexión y pasión entre el mundo fallero.

En esta ocasión, «Tot és Festa» reunirá a voces destacadas del sector para analizar cómo ha evolucionado este proceso a lo largo de los años y qué aspectos podrían mejorarse en el futuro. La participación, la representatividad así como el valor de las candidaturas a jurados serán algunos de los temas que se abordarán en una tertulia que promete ofrecer una mirada profunda y constructiva sobre uno de los momentos más decisivos del calendario fallero. Diego Palacios, Toni Segovia y Vicente Fayos darán su opinión en una cita más que especial de la sección “Xarraeta i masclets”.

Además, el programa contará con la presencia especial de Esther Pascual y Laura Brisa, miembros de la Corte de Honor de 2014, que acudirán al plató de Levante Televisión para compartir detalles de cómo preparan su gala solidaria, un evento que combina la ilusión fallera con la vertiente más humana y social de la fiesta, y que este año recogerá fondos para las personas que sufren Alzhéimer. Pascual y Brisa, en nombre de aquella Corte, recordarán anécdotas, vivencias y emociones de su año, al tiempo que explicarán los detalles de una gala que tiene como objetivo recaudar fondos y seguir demostrando que la solidaridad también forma parte del espíritu fallero.

La semana llega, además, con una triple celebración para el equipo de «Tot és Festa» y su presentador, Jaume Bronchud, que han sido reconocidos con tres prestigiosos galardones: el Premio Periodista Joaquín Sanchis Nadal, el Premio Sorolla 2025 y el Premio Saïdia d’Or Col·lectiu. Estos reconocimientos ponen en valor el compromiso del programa con la difusión de la cultura valenciana, su rigor informativo y su constante apoyo a las tradiciones populares.

Además, el programa celebrará la semana cultural más especial de la comisión Fray J. Rodríguez—Pintor Cortina, que celebran su aniversario de una manera muy especial.

Con esta nueva entrega, «Tot és Festa» reafirma su papel como altavoz de la fiesta, la cultura y las personas que las hacen posibles. Un espacio que combina actualidad, análisis y emoción, y que podrá seguirse en su horario habitual: sábado a las 21:30 y 23:30 horas, domingo a las 14:00 y 22:30 horas, y lunes al mediodía, tanto en Levante Televisión como en sus plataformas digitales y canal de YouTube, donde el programa puede verse a la carta.