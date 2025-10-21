David García Sebastiá

El ahorro energético, una cuestión que nos incumbe a todos

El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía y por este motivo, en Levante Televisión hemos tenido la oportunidad de charlar con Paula Casamayor, Agente Energético de la Oficina de la Energía de Valencia, Instituto Imedes; Marina Bernardo, Arquitecta, Vocal Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV); y Corentin Girard, Coordinador del Área de Energía de la Fundació València Clima i Energía, Ayuntamiento de Valencia sobre la relevancia de fomentar en la sociedad la relevancia de esta jornada.