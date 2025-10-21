El Medio Maratón Valencia, al detalle en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión de la mano de Juanma Romero.

El programa de esta semana va a ofrecer todos los detalles previos del Medio Maratón Valencia que tendrá lugar el próximo domingo. Por este motivo, la responsable de Circuitos de la prueba y perteneciente a la S.D. Correcaminos, Blanca Iribas, ofrecerá los pormenores del trazado. La salida y la meta en la avinguda dels Tarongers estarán ubicados en la zona de las facultades de la Universitat Politècnica y la Universitat de València. Con Tarongers como punto de partida, la prueba encarará la Ronda Norte antes de adentrarse en la ciudad por Alfahuir hacia Viveros, pasando por el margen del Jardín del Turia, para bordear psoteriormente Ciutat Vella, el barrio de Sant Francesc, antes de pasar por Colón dirección Ciutat de les Arts, Marina de Valencia, y vuelta hacia Universitat Politècnica. El recorrido de 21 kilómetros contará con más de 66 puntos de animación, incluyendo batucadas, DJs y bandas, distribuidos desde el kilómetro 1 hasta la meta en Tarongers.

La salida del Medio Maratón Valencia tendrá lugar a las 8.25 horas. Esta salida se realizará en oleadas con el objetivo de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores y de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. El tiempo máximo para finalizar la carrera es de 2h45:00 desde el momento que se cruza la línea de salida. Durante la carrera habrá hasta seis grupos de prácticos con el objetivo de ayudar a conseguir diferentes marcas a los corredores. Todos los puntos de avituallamiento, además de las zonas de salida y meta, contarán con la asistencia de servicios médicos y sanitarios de la prueba.

Por el programa también pasará Amador Cabanes desde Atlos Eventos Deportivos para hablar en este caso de la 10ª edición de la 10K de Montroi. Esta prueba tendrá lugar el próximo 2 de noviembre y contará con un recorrido de 10 kilómetros sobre un trazado de asfalto que discurrirá tanto por el pueblo como por el término municipal. Al margen de la prueba competitiva existirá la posibilidad de formar parte de la jornada con una caminata de 5 kilómetros.

En el apartado de actualidad, Super Running abordará cómo fue la jornada de Valencia contra el Cáncer que se desarrolló el pasado domingo con números de récord. El evento, que reunió a un total de 20.304 participantes con un 62% de mujeres, logró sumar la increíble cifra de 101.520 euros gracias a la venta de los dorsales 100% solidarios, que se destinarán de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica.

Por otro lado, el programa se marchará hasta Cullera, localidad que acogió su Volta a Peu, dentro del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia y en la que tomaron parte 350 corredores.

El repaso al calendario de carreras para el próximo fin de semana en las diferentes comarcas valencianas, completará el programa.