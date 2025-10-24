«Tot és Festa» llega con una entrevista única y cercana a las recién nombradas Falleras Mayores de Valencia

La emoción de las Fallas no se detiene, y el este fin de semana, «Tot és Festa», el espacio de referencia fallera dirigido y presentado por Jaume Bronchud, dará el pistoletazo de salida al nuevo ejercicio con la visita más esperada: las recién elegidas Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader.

En una de sus primeras apariciones ante las cámaras de Levante Televisión, las máximas representantes de la fiesta compartirán con Jaume Bronchud una charla “muy personal, alejada de la entrevista más convencional”. Fiel al estilo cercano del programa, Bronchud intentará ofrecer a los espectadores un perfil más humano de las Falleras Mayores, permitiendo conocer sus ilusiones, sus primeras sensaciones y el lado más personal de las protagonistas que ya forman parte de la historia fallera. Será una oportunidad inigualable para conectar con ellas y descubrir las personas que existen detrás del cargo. Esta entrevista acaparará la atención del programa, dedicándole la mayor parte de su tiempo, para que la audiencia pueda conocer a fondo a las nuevas reinas de la fiesta.

Además de este encuentro tan esperado, «Tot és Festa» completará su parrilla con un amplio abanico de contenido de actualidad y tradición fallera. El equipo se acercará a la última asamblea de presidentes, que prestó especial atención al debate sobre la elección de las Cortes de Honor, el bando fallero y las nuevas normativas referentes a los recortes en los horarios de las verbenas de Ciutat Vella. El programa también se hará eco del Día de la Policía Local, una jornada de reconocimiento a la labor de los agentes presidida por las falleras mayores de Valencia y, en el ámbito de la indumentaria, mostrarán la visita de Marta Mercader y su corte de honor al taller de Amparo Fabra, quienes ya están confeccionando el traje oficial.

Otro de los puntos destacados será el inicio de la 40ª edición del Concurso de Playbacks, un evento que promete espectáculo y talento. En homenaje a su trayectoria y legado, se anuncia que el premio a la mejor coreografía del concurso llevará el nombre de Julián Carabantes, fallecido el pasado mes de julio, honrando así su memoria en el mundo fallero.

Finalmente, el programa compartirá con la audiencia la alegría por el reconocimiento recibido el pasado sábado: Jaume Bronchud y Cristina Estévez recogieron en nombre de «Tot és Festa» el premio Saïdia d'Or colectivo que la agrupación de fallas Sagunt-Quart otorgó al espacio y a su presentador.

«Tot és Festa» se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, y el lunes al mediodía. También puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube.