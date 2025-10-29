La consagración del Medio Maratón Valencia, en Super Running

Super Running llega con una nueva edición a Levante Televisión esta noche a partir de las 21.30 horas.

El programa repasará por un lado todo lo acontecido en el Medio Maratón Valencia que demostró una vez más, que es una de las carreras más rápidas del mundo incluso cuando la climatología no acompaña. Agnes Jebet Ngetich logró la mejor marca del año y tercera mejor marca de la historia firmando un espectacular 1:03:08. El segundo puesto de la categoría femenina fue para Fotyen Tesfay, con 1:05:10, y el tercero para Veronica Loleo, con 1:05:46. En hombres, el ganador fue Yomif Kejelcha con 58:02. Tras él, entró en segunda posición Rodrigue Kwizera, con 58:38, y en tercer lugar Brian Kibor, con 58:39. Al que no le ha importó el viento es al sueco Andreas Almgren que batió la plusmarca continental estableciendo 58:41 como nuevo Récord de Europa.

En el ámbito nacional, el primer clasificado fue Carlos Mayo con una marca de 1:00:46, lejos del Récord de España que él mismo posee (59:39), ya que se halla en plena preparación del Maratón de Valencia del próximo día 7 de diciembre. En mujeres, la ganadora fue Carla Gallardo, que firmó una gran marca de 1:09:14. El podio español lo completaron en hombres Said Mechaal con 1:00:48 y Nassim Hassaous con 1:00:55, segundo y tercero respectivamente; y en mujeres Meritxell Soler, 1:09:46, y Alicia Berzosa, 1:10:37.

Destacar que El 34º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va a pasar a la historia como el más numeroso de la historia de Valencia Ciudad del Running, ya que cruzaron la línea de meta 26.077 finishers.

Super Running conocerá además el devenir del Circuit de la Ribera del Xúquer que concluyó recientemente. Ramón Bernardo Boronat, miembro de la organización del circuito y speaker en alguna de las pruebas, contará todos los detalles de estas carreras, un total de quince, que han transcurrido por esta comarca valenciana. Carcaixent, Carlet, L´Alcúdia o Manuel son algunas de las localidades que han acogido alguna de las pruebas y que cuentan con una enorme tradición.

Además, el programa se marchará hasta Burjassot para conocer todos los detalles de la primera edición de la I 8K Burjassot. Esta carrera tendrá lugar el próximo 9 de noviembre y está enmarcada en el Circuit de l´Horta Nord. Representantes del club Burjapower, organizador de la misma, contarán todos los detalles de esta novedosa carrera que transcurrirá por el municipio de Burjassot y en donde hablarán por ejemplo de la animación de la misma en donde las fallas van a ser protagonistas. La camiseta va a tener también una simbología especial ya que el diseño de la misma, y que lucirán los corredores en la carrera el deporte y música se van a entremezclar ya que la Agrupación Musical Los Silos también va a ser parte activa de la carrera en el año de su 75 Aniversario.