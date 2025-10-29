David García Sebastiá

Domicilio o residencia para las personas mayores, la gran duda de muchas familias

Jorge Talens, director de MSoluciona Valencia, ha visitado Els Nostres Majors y ha explicado las diferencias que experimentan las personas mayores cuando reciben asistencia en su domicilio o en una residencia. Asimismo, ha dado las pautas para mejorar la vida de nuestros mayores tras el cambio estacional en el que nos encontramos donde el frío es protagonista y hay que tomar las debidas precauciones.