David García Sebastiá

Los notarios, un trabajo impagable tras la Dana

El Decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, ha pasado por Levante Televisión para hablar de la presentación del plan notarial de emergencias frente a la DANA y otras catástrofes que tuvo lugar hace unos días en Valencia, así como enfatizar el gran papel que han desarrollado los notarios durante la DANA con las diferentes ayudas prestadas a los damnificados.