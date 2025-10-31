«Tot és Festa» adelanta este fin de semana unas fallas escalofriantes

Las fallas serán las grandes protagonistas en el programa decano de la televisión fallera, con una nueva edición que llegará a Levante Televisión el sábado a las 21:30 y a las 23:30 horas, el domingo a las 14:00 y las 22:30 horas y el lunes al mediodía. Además, todo el contenido que Jaume Bronchud, director y presentador del programa ha preparado para esta semana, también puede verse a la carta en las plataformas digitales del canal y en su canal de YouTube. Y, desde luego, que va a merecer la pena, porque Bronchud ha anunciado unas fallas escalofriantes que llegarán de la mano de Javi Valiente a su sección “Tot és fusta”. Aprovechando la celebración del Halloween, fiesta que cada vez cuenta con mayor cantidad de adeptos entre los casales de la ciudad, la sección más nostálgica del programa repasará aquellas fallas que dieron miedo… o que lo pretendieron. Valiente repasará con su habitual sentido del humor muchas de esas fallas que, con demonios o con brujas, también se llevó el fuego después de su paso fugaz por la tierra.

En el tiempo de la actualidad, Bronchud recordará a las víctimas de la DANA, justo ahora que se cumple el primer año desde el fatídico 29 de octubre de 2024, que puso a prueba la solidaridad del pueblo valenciano y la capacidad de reacción de los propios falleros. Con un mensaje claro para que nadie olvide la tragedia, Bronchud recuperará algunas imágenes de los voluntarios que acudieron a ayudar a quienes hoy aún nos necesitan.

Por otro lado, las paellas del Pilar concentran cada año a mayor cantidad de adeptos que no quieren perderse uno de los concursos más celebres de la ciudad. El presentador y director de “Tot és Festa” participó del evento, que podrá repasarse en el programa antes de que llegue el “Consell de savis” que recupera a Julio Torras, Fernando Manjón y José Vicente Marco. Ellos, en compañía de Javi Valiente, repasarán los temas de candente actualidad, desde el bando fallero a las fallas que la Federación de fallas de Especial ha presentado para las fallas del año próximo. Los contertulios analizarán algunas de las bazas con las que juega la primera categoría de la ciudad y analizarán los proyectos que los artistas ya han hecho públicos.

El programa, como siempre, se acerca a la actualidad de la fiesta, haciendo participar al espectador y con un tono de humor que mezcla la información más actual con el entretenimiento. Una cita que, puntual, llega cada semana a la pantalla de Levante Televisión para recordarnos que, como cada semana dice Bronchud, “en Valencia, siempre, Tot és festa”.