Sagunt y Valientes protagonizan Super Running

Super Running llega con un nuevo programa esta noche a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión. La portada del espacio runner será para la 30K de Sagunt. Se trata de una prueba cada vez más consolidada, y que, además, cuenta con la particularidad de ser la única de 30 kilómetros que transcurro por asfalto en la provincia de Valencia. Jordi Aznar, miembro de la organización, dará todos los detalles de una carrera que utilizan muchos corredores para ultimar los detalles de cara al Maratón Valencia. La 30K de Sagunt tendrá lugar el próximo 16 de noviembre con salida y llegada en el Polideportivo Internúcleos. El año pasado varió ligeramente su recorrido que transcurre por las calles históricas de Sagunt, el paseo marítimo, los Altos Hornos y la Nava Tallers. En las últimas ediciones se han superado de largo las 1.000 inscripciones con unos avituallamientos perfectamente distribuidos y un post carrera emblemático entre la comunidad runner. Cabe destacar que, al margen de esta prueba de 30 kilómetros, también existe la alternativa en una opción más asequible que es la 10K y que transcurre de manera paralela a la carrera más larga.

Por otro lado, Super Running va a conocer el proyecto desarrollado por Valientes. Se trata de una asociación en la que el deporte inclusivo y la educación integral son el motor que impulsa cada una de sus acciones. A nivel de running han puesto en marcha el Club de running Km.0 by Valientes que tiene como objetivo combatir la soledad, ofrecer conciliación familiar y acompañar tanto a principiantes como a corredores avanzados. En Km.0 by Valientes se acompaña a principiantes y corredores avanzados con planes personalizados, entrenamientos al aire libre y un ambiente de comunidad. Cada mes celebra un Social Run con almuerzo saludable. Además, es el primer club de running en Valencia pensado también para niños. Mientras los padres pueden entrenar, los peques disfrutan de entrenamientos adaptados y salidas a correr. La nutrición, un servicio de fisioterapia y el trabajo de fuerza son otros de los aspectos que fomenta el club con el ánimo de ofrecer una opción integral a cada deportista que forma parte de esta comunidad.

En el apartado de actualidad, el programa ofrecerá espectaculares imágenes aéreas del Medio Maratón Valencia celebrado el pasado 26 de octubre. Además, también hará referencia a los campeones del XX Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València. En categoría masculina, Borja Añón Blasco revalidó su título de 2024 y se alzó de nuevo con la victoria final tras una temporada en la que logró puntuar en la mayoría de las citas. Le acompañaron en el podio Santiago Brunet Cabrera y Joshua García Galán, ambos representantes del Serrano Club Atletismo, que completaron un top-3 de altísimo nivel. En la categoría femenina, el título fue para la subcampeona en 2024, Alba López Pons, del Serrano Club Atletismo, seguido de María Guzmán Lleida (Redolat Team) y Raquel Landín Cobos (The Kenyan Urban Way), tres nombres habituales en las pruebas más rápidas del calendario popular valenciano.